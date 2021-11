S. Teresa di Riva, disattivata l’antenna a Portosalvo. Si placa al momento la polemica

È stata disattivata la stazione radio base per la telefonia mobile installata a fine giugno a S. Teresa di Riva. Al Municipio, infatti, è giunta la nota da parte della società che ha posizionato l’antenna, Vodafone Italia, con la quale si informa che l’apparecchio provvisorio posizionato nel quartiere Portosalvo è stato spento. L’antenna era stata attivata quattro mesi fa dal colosso della telefonia, assieme alla società costruttrice dell’impianto, la Inwit Infrastrutture Wireless Italiane Spa, dopo una comunicazione di avvio dei lavori giunta all’Ufficio tecnico, ai sensi dell’articolo 87 comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legge 259/2003) che consente l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile di tipo provvisorio.L’apparecchio era stato quindi posizionato su di un mezzo all’interno di un terreno privato sopra una collinetta di via Torrente Portosalvo, a ridosso del viadotto dell’autostrada Messina-Catania, anche perché, nei casi di antenne provvisorie, è sufficiente la comunicazione di avvio lavori all’Ente comunale a patto che l’Arpa, informata almeno 30 giorni prima, non emetta un provvedimento di diniego, visto che non è necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di occupazione temporanea. Dai residenti della zona erano state manifestate subito le prime preoccupazioni, visto che sul tema dell’inquinamento elettromagnetico l’attenzione è sempre molto alta per il potenziale rischio di danni alla salute e, in questo caso, oltre alle abitazioni, vi è a distanza di circa 110 metri l’asilo nido comunale, ma la società ha rispettato i termini di legge e allo scadere dei 120 giorni consentiti ha spento l’antenna.

