VIGILI DEL FUOCO

Incendio a Messina: due auto e uno scooter in fiamme a Villaggio Aldisio

Domenico Bertè di

Intorno alle cinque le fiamme si sono levate da un’auto in sosta in via D'Anfuso in poco tempo forse anche per via del forte vento che soffiava in quel momento il fuoco si è esteso ad altri due mezzi