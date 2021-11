Galati Mamertino, il sindaco Vincenzo Amadore positivo al Covid

Positivo al Covid, dopo il test rapido, il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore. E’ stato lo stesso primo cittadino neo eletto a renderlo noto. “Mi trovo in isolamento da venerdì e oggi (domenica) ho effettuato il molecolare che confermerà o meno la mia positività a quel nemico invisibile che mi aveva solo sfiorato nei tremendi giorni di zona rossa vissuti lo scorso ottobre insieme alla comunità di Galati. Al momento sto bene e non presento alcuna sintomatologia particolare”.

Secondo quanto riferito dallo stesso Amadore, il contagio potrebbe essere attribuito al viaggio a Roma dei giorni scorsi per la manifestazione degli amministratori locali siciliani. "Nelle ultime 48 ore non ho avuto contatti con gli altri membri dell'amministrazione che, con senso di responsabilità, si sono già sottoposti a tampone e sono risultati essere tutti negativi. A scopo precauzionale i locali del municipio saranno comunque sanificati. Ai miei concittadini dico di alzare nuovamente l'attenzione perché è chiaro che il peggio non è ancora alle spalle e, nonostante l' apporto dei vaccini, gli esperti temono in queste ore una ripartenza della circolazione del virus”.

