Ieri notte, intorno alle 2.30, sul viale Gazzi, ritrovato senza vita il corpo di un disabile cinquantanne. Si stava recando con la sua carrozzina elettrica al Policlinico universitario “Gaetano Martino”, ma durante il tragitto è stato stroncato da un malore. I paramedici che lo hanno soccorso con un’ambulanza intervenuta sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali.

© Riproduzione riservata