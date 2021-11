Lipari, bucate le ruote dell'auto del sindaco Giorgianni. Atto vandalico o ritorsione?

Le ruote dell'auto del sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, sono state squarciate, stamattina, da ignoti, mentre la vettura si trovava posteggiata nel parcheggio libero di piazza Mazzini che dista una cinquantina di metri dal palazzo comunale, dove egli era al lavoro. Un atto vandalico, decisamente da condannare, ma che potrebbe non essere una "ritorsione" nei confronti del primo cittadino liparese. Altre automobili parcheggiate nella zona hanno subito, infatti, la stessa sorte. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la polizia municipale che, per risalire al responsabili, potrebbero avvalersi dei filmati degli impianti di video sorveglianza che, però, non coprono tutta l'area interessata.

© Riproduzione riservata