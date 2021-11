Capo Alì, riaperta al traffico la statale 114 dopo le frane dei giorni scorsi

Nella serata di venerdì 5 novembre 2021, intorno alle 19, è stata riaperta al traffico veicolare la Strada Statale 114 nel tratto di Capo Alì (al Km 22), chiusa nel pomeriggio di lunedì scorso a causa di eventi franosi sviluppatisi a seguito delle copiose piogge dei giorni precedenti che avevano messo a dura prova il territorio con similari smottamenti e frane anche in importanti arterie provinciali. Il traffico veicolare è stato ripristinato cautelativamente in una sola corsia, quella lato mare, e pertanto a senso unico alternato, con l’ausilio di semafori, da una parte e dall’altra, per intervallare l’andamento dei mezzi in transito.

© Riproduzione riservata