Covid, a Messina altri tre decessi al Policlinico. Ancora 49 le persone ricoverate

Oggi a Messina sono stati registrati tre decessi per Covid, tutti al Policlinico. Si tratta di un 74enne di Francavilla di Sicilia, un 59enne Barcellona, (entrambi deceduti ieri) e di un 82enne di Tortorici (morto questa notte). Solo quest'ultimo era stato vaccinato.

Sono in tutto 49 le persone ricoverate nella città dello Stretto e nella provincia: 31 al Policlinico (di cui 3 in Rianimazione); 13 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 2 a Barcellona e 3 all'Irccs Piemonte.

