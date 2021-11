Santo Stefano di Camastra, migliorano le condizioni della 32enne accoltellata a Milano

Permangono critiche, anche se in lieve miglioramento, le condizioni della giovane stefanese M.M., vittima di un'aggressione all'alba dello scorso 17 ottobre nei pressi di una discoteca in via Tocqueville a Milano, una zona della movida tra le più frequentate. La donna, dopo essere stata accoltellata alla gamba probabilmente per un tentativo di rapina, è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Immediatamente operata (la coltellata l'ha raggiunta all'arteria femorale), per giorni è rimasta in terapia intensiva ed in prognosi riservata. Nei giorni scorsi la buona notizia: la giovane stefanese è uscita dal reparto di rianimazione ed è stata trasferita in reparto. La donna 32enne, da alcuni anni impegnata in un' attività lavorativa in uno store di prodotti per il corpo, risiede a Segrate con il compagno.

Relativamente alle indagini, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, intervenuti al momento del ricovero al Niguarda, stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.

© Riproduzione riservata