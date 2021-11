Ingressi controllati nelle scuole di Furci Siculo: videocitofoni e aperture automatiche

Ingressi controllati e più sicuri nelle scuole di Furci Siculo. Ieri sono stati infatti consegnati al Comune i lavori di adeguamento e adattamento funzionale dei cancelli e delle porte d’accesso alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, affidati a fine agosto allo scopo di avere sotto controllo chi frequenta i plessi cittadini anche alla luce dell’emergenza pandemica ancora in corso.

Gli interventi, eseguiti dalla ditta “Blu Service Pro di Rosario Pilo” con sede a Furci, che ha offerto un ribasso dell’1,69% per l’importo di 22.128 euro oltre Iva, per una spesa totale di 28.392 euro, hanno riguardato l’installazione di sistemi di apertura e controllo dei cancelli pedonali e carrabili esterni, con la posa di videocitofoni azionati e controllati tramite monitor interni dal personale in servizio, e meccanismi di automazione per l’apertura a distanza dei cancelli scorrevoli e a battente già presenti. In questo modo potrà accedere alle scuole solo chi è in possesso delle chiavi o chi si farà riconoscere all’ingresso e verrà autorizzato.

“Adesso le scuole comunali sono più sicure, a tutela dei nostri bambini e ragazzi - ha commentato il sindaco Matteo Francilia, che ha effettuato un sopralluogo con l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Garufi - un passo avanti nella sicurezza e soprattutto un grande traguardo raggiunto in sinergia con la dirigente scolastica Germana Lanzafame”.

