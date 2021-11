Taormina, via Garipoli invasa dall'acqua. Paura tra gli automobilisti

Preoccupano le condizioni della via Garipoli, la bretella A18 che rappresenta uno snodo fondamentale della viabilità a Taormina. L'arteria che collega Taormina centro con la zona mare e con il casello di Spisone dell'autostrada Messina-Catania è stata, infatti, invasa dall'acqua in concomitanza con le piogge di recenti. Così lungo i tornanti della bretella gli utenti in transito si sono trovati di fronte ad un muro d'acqua, con il fenomeno che si è presentato tra l'altro nei tratti più insidiosi come il tornante della Madonnina, dove a monte si può notare l'immagine indecorosa della frana di contrada Lappio ad oggi ancora irrisolta dopo 18 anni.

Diversi automobilisti hanno percorso non senza paura la via Mario e Nicolò Garipoli dovendo sensibilmente rallentare per l'impraticabilità della sede stradale, completamente allagata dal mancato deflusso delle acque meteoriche. Il sistema di raccolta delle acque, che già lascia a desiderare in diverse zone della città sia in centro che nelle frazioni, diventa a questo punto un problema da affrontare anche nella principale arteria lungo la quale si sviluppa sempre un'intensa circolazione.

