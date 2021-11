Messina, il mercato biologico di piazza del Popolo andrà a Largo Seggiola

È pronto a trasferirsi il mercato bio di piazza del Popolo. I lavori di riqualificazione che interesseranno quell'area costringono Palazzo Zanca a trovare una nuova collocazione all'esposizione domenicale. La soluzione indicata dalla Giunta comunale è quella di trasferire, per la durata dei lavori, gli stalli a Largo Seggiola e in parte in via Giurba.

L'amministrazione, su indicazione dell'assessore Dafne Musolino, ha adottato la decisione in Giunta ma ora questa proposta dovrà passare all'analisi del Consiglio, competente in materia mercati. Ogni domenica oltre 40 operatori si ritrovano a piazza Lo Sardo per il mercato del biologico della produzione a filiera corta, uno dei primi che sia stato realizzato (era il 2013) in città. Adesso per quella piazza è arrivato il momento di un restyling completo che le dia nuova vita e un aspetto meno trascurato. Il dipartimento Servizi tecnici del Comune, guidato dal dirigente Antonio Amato, ha aggiudicato la procedura negoziata previa indagine di mercato alla ditta Construction e consolidations srl, di Favara, che ha offerto un ribasso del 29,889%, pari a 366.846,76 euro, oltre Iva, su un importo a base di gara di 518.500,56 euro, compresi oneri per la sicurezza. Palazzo Zanca aveva invitato 20 imprese, 15 delle quali avevano formalizzato un offerta. Le maestranze della società agrigentina dovranno attuare quanto contenuto nel progetto tecnico redatto dall'ufficio tecnico comunale.

