Sant'Agata, guidava senza patente ma con... la droga: segnalato in Procura

Nel corso del weekend i carabinieri della Compagnia Sant’Agata di Militello hanno intensificato i servizi lungo le principali arterie stradali del comprensorio del comune di Capo d’Orlando predisponendo controlli volti alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

Segnalato alla Procura di Patti un 34enne di origine catanese ma residente in Capo d’Orlando, per guida senza patente e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Durante un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo a seguito del quale è stata accertata la guida senza patente perché mai conseguita. I militari dell’Arma hanno eseguito anche una perquisizione personale sul posto poi estesa all’abitazione del 34enne laddove venivano rinvenuti circa 25 grammi di marijuana, sequestrata.

Gli altri controlli

Segnalata anche una 22enne per guida in stato di ebbrezza, rilevata a seguito di alcool-test. Ritirata la patente di guida.

Inoltre, un 18enne di Capo d’Orlando è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana per uso personale che i carabinieri hanno sequestrato.

Infine, dopo attenti controlli in 5 attività commerciali è stato sanzionato il titolare di un noto esercizio commerciale del luogo poiché trovato sprovvisto del green pass e della relativa documentazione.

© Riproduzione riservata