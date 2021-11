Meteo Messina, ancora rovesci anche a carattere temporalesco. Mercoledì non sono previste piogge - LE PREVISIONI

Meteo: a Messina oggi, secondo le previsioni meteo di 3bmeteo.com, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3458m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Nel settore climatico Messinese - Area Stretto

LUNEDI': La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando tempo ancora instabile su Calabria, Campania e Sicilia con piogge e rovesci. Tendenza a parziale miglioramento entro sera su Sicilia nonché su Calabria ionica e dorsale campana orientale. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mari tendenti a mossi o molto mossi. Clima mite nonostante il maltempo.

Martedì 2 novembre

A Messina domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3868m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Messinese - Area Stretto

MARTEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Mercoledì 3 novembre

A Messina dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3725m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Nel settore climatico Messinese - Area Stretto

MERCOLEDI': Un nuovo impulso perturbato proveniente dai quadranti occidentali, recherà diffuso maltempo a partire dalla mattinata sulla Campania con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità. Qualche pioggia anche sui settori occidentali durante le ore notturne ma in graduale miglioramento già dalla mattinata. Cielo prevalentemente nuvoloso in Calabria senza precipitazioni di rilievo. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Ionio e Basso Tirreno mosso.

