Messina, automobilista in autostrada precipita in una scarpata di sei metri

Può definirsi un miracolato l'automobilista che oggi, intorno alle 14, è precipitato in una scarpata, lungo la tangenziale di Messina. Nei pressi dell'Autogrill di Tremestieri, all'altezza dell'abitato di Zafferia, il suo veicolo ha perso aderenza con l'asfalto, sfondato il guardrail e compiuto un volo di 6 metri, per poi "atterrare" sulla canaletta di scolo tra le due carreggiate. Trasportato al Policlinico universitario "Gaetano Martino", ha riportato ferite giudicate non gravi. Sul posto la polizia stradale e il personale del Cas, che ha provveduto a parzializzare il transito su una sola corsia di marcia.

