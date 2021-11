Maltempo, chiusa per frana la Sp14 Alì-Itala

Le copiose piogge dei giorni scorsi ed in particolare quelle della notte appena trascorsa hanno causato eventi franosi nel territorio comunale di Alì. Quella più importante ha riguardato la strada provinciale che da Alì conduce a Itala, già chiusa al traffico, ove un masso e detriti vari hanno invaso la carreggiata. Domani operai e tecnici della Città metropolitana di Messina effettueranno i primi sopralluoghi per decidere la tipologia di interventi da effettuare. Altre frane sono state rinvenute nella salita che conduce al rione Ariella e smottamenti vari sono stati ravvisati dagli uomini dell'ufficio tecnico comunale sia sulla Sp28 verso Alì Terme che in alcune strade interpoderali che collegano il centro abitato con le contrade circostanti

