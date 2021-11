La rivoluzione dei parcheggi d’interscambio a Messina. L’Amministrazione appalta altri sette lotti

Le 15 nuove aree di sosta per i veicoli sono destinate a modificare in maniera sostanziale la mobilità cittadina e su esse scommette a occhi chiusi l’Amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca. Che ha accelerato e mandato in appalto altre sette opere. Riguardano, nello specifico la costruzione dei Parcheggio di interscambio a raso Europa centro (importo complessivo dei lavori 805.729,96 euro), Europa Ovest (999.803,40 euro), Europa Est (944.624,88 euro), Gazzi Socrate (446.456,59 euro), Palmara (818.597,31 euro), Via Catania (874.264,58 euro) e Giostra Sant’Orsola (999.700 euro). La presentazione delle offerte varia tra il 9 e il 16 novembre prossimi, secondo il criterio del minor prezzo.

A proposito dell’area Europa Centro, prevista la realizzazione di 72 stalli per autovetture su una superficie di 2.730 metri quadri. Due quelli destinati agli utenti con ridotte capacità di deambulazione e 5 per veicoli alimentati con energia elettrica. In programma anche la ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale, nuova segnaletica orizzontale e verticale, aiuole e marciapiedi di perimetro, due stazioni di ricarica per due coppie di veicoli alimentati con energia elettrica.

