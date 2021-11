Brolo, escono di strada e si schiantano contro un cancello: fratture multiple per due giovani

Se la sono cavata con fratture multiple e traumi diffusi due giovani rimasti coinvolti in un incidente stradale autonomo nella notte tra domenica e lunedì a Brolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 della notte sulla statale 113 all’uscita lato ovest del paese di Brolo, poco oltre la rotatoria all’incrocio con la strada che costeggiando il torrente conduce sino alla zona del campo sportivo. L’Audi di grossa cilindrata a bordo della quale viaggiavano i due giovani trentenni, residenti uno a Brolo l’altro a Naso, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andandosi a schiantare contro il cancello di recinzione di un’abitazione privata. L’impatto è stato violentissimo così come il boato che ha svegliato diversi residenti della zona. I due sono stati quindi trasferiti in ospedale per le cure del caso, uno dei due a Sant’Agata Militello l’altro a Patti e quindi trasferito al Policlinico di Messina.

