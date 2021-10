Lipari, esposto del comitato "L'ospedale non si tocca": "Servizi essenziali non garantiti"

"Non sono garantiti i servizi essenziali" e il comitato "L'ospedale non si tocca" ha inviato esposto all’assessorato regionale della Salute e anche alla Procura sulla situazione a Lipari (Me).

Su iniziativa del deputato Antonio De Luca (M5s) mercoledì il tema sarà affrontato in commissione Sanità all’Ars. "Da parecchio, ormai, i livelli di assistenza sanitaria nelle isole Eolie - sostiene il Comitato - sono sottoposti a una costante erosione in quantità e qualità. Da anni, assistiamo impotenti a continui tagli, decurtazioni, chiusure di reparti, nel nome di una sanità più economica. in un territorio peculiare come il nostro. Dove il fortunato possessore di una qualsivoglia patologia non ha la possibilità di scegliere. Di prendere l’auto e recarsi in altro comune, per ottenere le cure che gli spettano di diritto. Sottoposti da sempre al capriccio dei mari e dei venti, gli eoliani incontrano difficoltà in situazioni che altrove sarebbero banali".

