Meteo Messina, domani sera ancora rovesci anche a carattere temporalesco - LE PREVISIONI

A Messina, secondo le previsioni meteo di 3bmeteo.com oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3177m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Messinese - Area Stretto

Sabato 30 ottobre

Il ciclone mediterraneo insiste sullo Ionio e determina forte maltempo tra Sicilia orientale e Calabria ionica. In particolare fenomeni intensi con caratteristica di nubifragio, coinvolgono siracusano, catanese, reggino, locride e catanzarese. Sulla Campania molte nubi e possibilità per qualche fenomeno sul salernitano. Temperature stabili o in lieve aumento in Campania, venti forti di Grecale con mareggiate intense sui versanti esposti.

Domani, domenica 31 ottobre

A Messina domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono30 previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3027m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

DOMENICA: Una nuova perturbazione atlantica raggiunge i versanti occidentali dello Stivale determinando così un nuovo peggioramento del tempo anche sul basso versante tirrenico con piogge in arrivo nel pomeriggio-sera sulla Campania e Ovest Sicilia in estensione a Est Sicilia e parte della Calabria. Da segnalare residui fenomeni nella prima parte della giornata su Calabria e Sicilia ioniche. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo.

Lunedì 1 novembre

A Messina dopodomani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3444m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

LUNEDI': La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando tempo ancora instabile su Calabria, Campania e Sicilia con piogge e rovesci. Tendenza a parziale miglioramento entro sera su Sicilia nonché su Calabria ionica e dorsale campana orientale. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mari tendenti a mossi o molto mossi. Clima mite nonostante il maltempo.

