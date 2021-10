Nebrodi, dalla Regione Siciliana 2,5 milioni per la viabilità fra Sinagra e Capo d'Orlando

Due milioni e mezzo per migliorare la viabilità fra il Comune di Sinagra, sui Nebrodi, e la costa tirrenica della Sicilia nell’area di Capo d’Orlando. Via libera al decreto del dipartimento regionale alle Infrastrutture che finanzia la manutenzione e la messa in sicurezza dell’itinerario "Ponte Naso - Sinagra - Limari" lungo le strade provinciali 146 bis e 145".

L’intervento rientra fra le opere infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale aree interne (Snai). I Nebrodi rappresentano una delle cinque aree Snai, destinataria nel complesso di oltre 34 milioni di euro dalla Regione per ridurre il divario su servizi, sviluppo e qualità della vita.

"Mai come in questi anni - sottolinea l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone - la Regione ha investito sui piccoli Comuni dell’entroterra e le zone più penalizzate dell’Isola, per mettere tutte le comunità sullo stesso piano. In questo senso il recupero della viabilità provinciale, abbandonata da tempo, ha un’importanza prioritaria e per questo il governo Musumeci se n'è fatto carico con un’ampia programmazione, stanziando ingenti somme e avviando i cantieri attesi dai siciliani".

L'itinerario Ponte Naso - Sinagra - Limari rappresenta una strategica arteria di connessione fra la costa e gli insediamenti rurali dei Nebrodi. "Entro dicembre - prosegue Falcone - la Città metropolitana di Messina, ente a cui la Regione assegna i fondi Snai, dovrà bandire la gara per affidare i lavori, per consegnare al territorio, in tempi brevi, la Sp 145 e la Sp 146 bis finalmente rimodernate e riqualificate".

