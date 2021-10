A18, slitta di qualche ora l'apertura tra Tremestieri e Roccalumera. Passaggi gratuiti ai caselli per il maltempo

Il tratto autostradale della A18 fra Roccalumera e Tremestieri non è stato riaperto alle 8 come annunciato dal Cas, ma slitta ancora di qualche ora. Probabilmente intorno alle 11. In questa porzione sta per essere attivata una carreggiata con doppio senso di circolazione per ben 8 km. Nell'altra carreggiata quella lato mare, invece, i lavori proseguiranno ancora per qualche settimana.

Ieri sera l'azienda di Acireale che si sta occupando della manutenzione straordinaria dell'intera A18, la Tosa Appalti, ha completato la bitumazione del tratto di autostrada lato monte dell'ultimo chilometro che era necessario per poter riaprire l'asse viario.

Il Cas fa sapere che sono in atto le ultime operazioni di posa della segnaletica stradale e in mattina verrà riaperta. Inoltre, per via delle avverse condizioni meteorologiche, per tutta la giornata odierna è stato disposto il libero passaggio in tutti i caselli delle autostrade A18 e A20.

