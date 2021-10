Meteo Messina, Medicane in arrivo. Domani allerta rossa - LE PREVISIONI

Anche a Messina è atteso l'arrivo di Medicane, con piogge e temporali di forte intensità previsti per la giornata di venerdì. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino ed è prevista l'allerta rossa a Messina e su tutta la Sicilia orientale

Sarà, dunque, il settore ionico della Sicilia ad essere direttamente coinvolto, con precipitazioni intense che potranno dar luogo a nuove criticità idro-geologiche, anche a causa dei forti venti che soffieranno intorno al ciclone.

Il suo centro - secondo 3bmeteo.com - tuttavia non dovrebbe toccare terra sulle coste italiane, ma mantenersi al largo dello Ionio, anche se la sua esatta traiettoria andrà costantemente monitorata ad evento in corso.

Il meteo a Messina e le temperature

A Messina - secondo 3bMeteo - oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3220m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Messinese - Area Stretto

GIOVEDI': il ciclone mediterraneo si muove verso nord ed interessa nuovamente le nostre regioni. Si attende un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia con piogge, rovesci e temporali che risulteranno intensi a partire dalla sera sui versanti orientali, specie siracusano. Le precipitazioni tenderanno poi a spostarsi verso la Calabria specie sul settore meridionale. Temperature in lieve calo, venti fino a forti di Grecale con mari agitati e mareggiate sui tratti esposti.

Venerdì 29 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco

VENERDI': il ciclone mediterraneo risale sullo Ionio e determina FORTE MALTEMPO su Sicilia e Calabria. In particolare piogge e temporali interesseranno i versanti ionici con fenomeni molto intensi e alluvionali. Temperature in lieve calo, venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati o molto agitati. Mareggiate intense sui tratti esposti.

