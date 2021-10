Una vita dedicata al bene degli altri, Messina e Ragusa dicono addio a Sebastiano Tumino

Si è spento serenamente Sebastiano Tumino, 86 anni, ragusano, ex ispettore dell'Inps, trasferitosi a Messina per amore della sua nuova famiglia e rimasto al contempo sempre altrettanto legato alla sua terra e ai suoi affetti d'origine. La sua è stata una vita dedicata al bene degli altri, innanzitutto ma non solo l'amata moglie Cettina De Joannon e i figli: in tanti, parenti, amici e colleghi dell'Inps di entrambe le città ne hanno conosciuto ed apprezzato i tratti di mitezza, di altruismo e di profondità di pensiero coltivata attraverso l'amore della conoscenza diretta e del rispetto degli uomini, con il piacere della lettura e della scrittura di diari e racconti.

Non c'era difficoltà altrui per cui non provasse compenetrazione e il desiderio di offrire aiuto, o anche solo un semplice discorso pacificante. Non c'era festa cristiana in cui non amasse cucinare qualcosa, messinese o ragusana, per la gioia dei commensali.

Le condoglianze più sincere alla famiglia e in particolare ai figli Giuseppe e Alessandro Tumino, giornalisti della Gazzetta del Sud. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Gabriele all'Addolorata.

