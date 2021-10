Messina, mensa scolastica: c’è il bando biennale da due milioni di euro

Il Comune ha pubblicato il bando per la refezione scolastica di prossimi due anni. L’appalto ricalca a grandi linee quello attualmente in vigore prevedendo un servizio in tutti gli istituti che ne faranno richiesta. L’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà occuparsi della preparazione dei pasti, la loro cottura nella stessa giornata in cui poi saranno serviti, del trasporto e anche del ritiro dei contenitori distribuiti. Il servizio dovrà essere garantito per tutte le giornate scolastiche del 2022 e del 2023 nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e in una parte delle scuole medie, quelle che attuano il tempo pieno. Il Comune già indica un valore indicativo del costo. È quello a base d’asta di 5,30 euro a porzione. E prevede anche che ogni giorno possano essere 1700 quelli da fornire ai giovani studenti della città. Questo sviluppa un importo a base d’asta di 2.089.550 euro. Previsto un menu invernale e uno estivo e poi tutta una serie di condizioni igieniche e di sicurezza legate alla manipolazione delle derrate alimentari. Ad ogni studente sarà consegnato un primo piatto, un secondo, un contorno, pane e acqua minerale.

Le famiglie pagheranno il servizio in base alle loro condizioni economiche.

