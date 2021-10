S. Stefano di Camastra, carabinieri sequestrano la salma di una donna durante la veglia in Chiesa

Morte sospetta a S. Stefano di Camastra. Almeno tale l'avranno ritenuta i carabinieri quando, durante la camera ardente allestita in chiesa, sono entrati a prelevare la salma sulla quale la procura di Patti ha disposto l'autopsia. La donna, un'ultra novantenne stefanese, è deceduta nella casa di riposo in cui era ospite. Il giorno prima dei funerali, mentre parenti ed amici erano raccolti a vegliarla, l'intervento delle forze dell'ordine ha sospeso le esequie fino a che non saranno accertate le cause della morte.

Qualche mese fa la donna, durante la degenza nella struttura, pare fosse stata vittima di una caduta. Evento che aveva spinto la famiglia a sporgere denuncia.

