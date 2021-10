Messina, il sindaco chiude le scuole sino a venerdì. Chiusa anche l'Università

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha chiuso le scuole sino a venerdì (compreso). La decisione è stata annunciata nel corso di una diretta ed è legata al maltempo e alla situazione critica sotto il profilo viario nella zona sud con lunghissime file sulla statale a seguito della chiusura dell'A18: "Qui è un casino, aspetto risposte immediate. Non voglio penalizzare gli studenti che arrivano dalla zona ionica. Ho chiesto alla Prefettura la convocazione di un tavolo tecnico per verificare quale provvedimenti il Consorzio abbia preso per riaprire la A18. Questi 3 giorni ci serviranno per verificare le condizioni degli istituti messinesi alla luce delle criticità legate al maltempo".

Chiusa anche l'attività didattica dell'Università

A causa del perdurare dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica dal 27 al 29 ottobre in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Le attività amministrative e le sedute di laurea si svolgeranno regolarmente.

