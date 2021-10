Allerta rossa, a Messina scuole chiuse per il secondo giorno. Ecco la lista dei comuni

Ancora venti di burrasca sulla Sicilia, specie sui settori ionici, dove saranno possibili mareggiate. Temporali sull'isola, anche di forte intensità, con grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. Per domani è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. Ecco perché molti comuni, Taormina e Messina in prima linea, hanno deciso di tenere chiuse le scuole ancora un giorno.

Il sindaco Cateno De Luca con ordinanza n. 241 di oggi, lunedì 25, ha disposto per martedì 26, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso meteo di livello di allerta allarme rosso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in quanto le previste condizioni meteorologiche potrebbero comportare significativi disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della cittadinanza e per prevenire situazioni di disagio e/o pericolo.

Chiusa anche l'attività didattica all'Università di Messina e gli hub vaccinali

A causa del perdurare dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica anche per giorno 26 ottobre in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. L’attività amministrativa si svolgerà regolarmente.

Inoltre, vista l'allerta meteo è stata prorogata anche per domani la chiusura degli hub vaccinali di Messina e provincia.

In provincia

Scuole chiuse anche a Barcellona, Milazzo, Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Giardini Naxos, Forza d’Agrò, Letojanni, Limina, Antillo, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Gioiosa Marea, Librizzi, San Piero Patti, Montagnareale. Plessi chiusi di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò, Condrò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Merì. Considerato il livello di allerta, rimarranno ancora chiusi a Villafranca Tirrena anche il Centro di aggregazione giovanile e il Centro diurno per anziani. Sospesa anche l'attività del servizio di cure termali nella struttura "Acqua Grazia".

