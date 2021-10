IL DISAGIO

Messina, acqua giallastra dai rubinetti del centro: arrivano anche le autobotti

Pur non essendosi riscontrate commistioni con le reti fognarie, AMAM ha avviato le procedure per l'analisi dell'acqua in rete e, in attesa degli esiti, sconsiglia l'utilizzo dell'acqua per fini potabili.