Allerta rossa, a Messina scuole chiuse per il secondo giorno. Ecco la lista dei comuni

Ancora venti di burrasca sulla Sicilia, specie sui settori ionici, dove saranno possibili mareggiate. Dalla serata di oggi, poi, ci saranno temporali sull'isola, anche di forte intensità, con grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. Per domani è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. Ecco perché molti comuni stanno già decidendo di chiudere le scuole anche domani. Taormina ha già comunicato la decisione, così come Messina dove pochi minuti fa il sindaco De Luca ha annunciato la chiusura in diretta.

Scuole chiuse anche a Barcellona, Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Giardini Naxos, Forza d’Agrò, Letojanni Limina, Antillo, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Gioiosa Marea, Librizzi, San Piero Patti, Montagnareale.

IN AGGIORNAMENTO

