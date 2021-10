Scuole chiuse a Messina firmata l'ordinanza. Allo stesso modo hanno già deciso anche 27 comuni della zona jonica e centri dell'area tirrenica come Barcellona

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per giorno 25 ottobre, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’ Ateneo.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata