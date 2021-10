Taormina, precipita con la jeep in un burrone. Un 50enne ricoverato in prognosi riservata

Un 50enne di Taormina è ricoverato al Policlinico di Messina dopo una brutta esperienza vissuta nelle scorse ore mentre era alla guida della sua jeep nelle zona di Taormina alta, all'altezza della contrada Mastrissa. L'uomo è finito, infatti, in una scarpata. Sono scattate, quindi, le ricerche che hanno impegnato i Carabinieri di Taormina e i familiari dell'uomo, che si sono subito mobilitati per ritrovare il loro caro. E' stato richiesto anche l'impegno dei vigili del Fuoco. Dopo alcune ore di ricerche è stato possibile trarre in salvo il malcapitato che per un incidente autonomo era finito fuori strada. Sono stati i familiari a riuscire ad individuare il punto in cui era finito l'uomo. Sul posto sono prontamente accorse due ambulanze del 118 e dopo i primi soccorsi l'uomo è stato portato in ospedale. Il 50enne al momento in cui è stato ritrovato, era cosciente ma a seguito delle ferite riportate è stato trasferito in ospedale, nel capoluogo. E' in prognosi riservata e le sue condizioni vengono monitorate con attenzione dai medici.

© Riproduzione riservata