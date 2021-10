Messina, operaio schiacciato sul viadotto Ritiro: tre indagati oltre alla Toto Costruzioni. Disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Salvatore Ada, l'operaio messinese 55enne rimasto schiacciato da un new jersey, lo scorso 12 ottobre, in un cantiere sotto il viadotto Ritiro. Lo ha stabilito il sostituto procuratore Francesco Lo Gerfo, titolare dell'inchiesta che vede, come atto dovuto, tre persone iscritte nel registro degli indagati, oltre alla società Toto Costruzioni, che si sta occupando del completamento degli svincoli. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Lunedì prossimo è il giorno fissato per il conferimento dell'incarico al medico legale Cristina Mondello, che dovrà effettuare l'accertamento tecnico non ripetibile all'ospedale Papardo.

