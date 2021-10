Il messinese Walter Sanò argento con l'Italia ai mondiali di pesca di superficie

C’è un messinese sul podio dei Mondiali di Surf Casting, specialità della Pesca di Superficie, svoltisi nella settimana tra il 9 ed il 16 ottobre scorsi, in Spagna ed è Walter Sanò, un nome ormai noto nell’ambiente. Il giovane messinese non è, infatti, nuovo ai successi internazionali e con una prestazione ottima si aggiudica il terzo podio della sua carriera a questo Mondiale Under 21 e contribuisce all’annata sportiva vincente del nostro Paese.

Dopo 4 manche, durissime e combattute fino all’ultimo lancio, Sanò, insieme al team italiano, composto da altri 5 atleti, riesce a metter in fila, dietro di se, le nazionali croata, francese e portoghese. Nulla possono, gli italiani, contro padroni di casa spagnoli, che, forti anche del fattore campo, riescono con facilità ad imporsi e conquistare l’oro mondiale.

Quella di Peniscola - storica città nei pressi di Valenzia, sulla costa mediterranea della Spagna - per l’atleta messinese in forza alla società Eagle Club Messina è una medaglia che va ad aggiungersi al suo palmares in cui già figurano una medaglia d’oro conquistata, al Mondiale del 2016, con la Nazionale Under 16 sempre in Spagna, ed al Bronzo del Mondiale 2018 di Portogallo. Soddisfazione per il presidente dell’Eagle Club, Giuseppe Rocco Ruggeri, che ha seguito il giovane atleta sin dai suoi esordi ed ha portato la società cittadina ai tanti successi, sia a livello nazionale che internazionale.

Si conferma vincente - ancora una volta - la politica di valorizzazione ed incentivazione dei giovani e giovanissimi, messa in atto dal rinovato Comitato provinciale della FIPSAS (Federazione Italiana di Pesca di Superficie ed Attività Subacquee) di Messina, guidato dal quarantaduenne Presidente, Alessio Casella.

