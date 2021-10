Furci Siculo, rissa in strada per una questioni di cuore: due trentenni feriti

Due uomini in ospedale con ferite lievi. È il bilancio di un litigio scoppiato in serata intorno alle 20.30 sul lungomare di Furci Siculo. Motivo? Una ragazza… “contesa”: a sfidarsi sono stati infatti l'attuale fidanzato, un 31enne messinese, e l’ex compagno della donna, anche lui trentenne, che a quanto pare ha raggiunto l'abitazione dove vivrebbe la ragazza, una 33enne di Santa Teresa di Riva, forse per tentare un chiarimento e riallacciare il rapporto sentimentale interrotto. Dalle parole, però, presto si è passati alle mani e i due giovani se le sono date di sante ragione azzuffandosi in strada, nonostante i tentativi della giovane di dividerli per far cessare la furibonda lite. Poi entrambi hanno chiamato il 118.

