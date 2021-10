Policlinico di Messina, un reparto che diventa la casa dei bambini

Tanti significati in un solo gesto. Dietro il taglio di quel nastro, ci sono percorsi scientifici, terapie mediche, storie personali e familiari, aspetti psicologici e pedagogici, condivisione e solidarietà. Dietro il taglio di quel nastro, c’è una Messina d’eccellenza, la Messina vera, la Messina che commuove. È stato inaugurato, e benedetto dal vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, ieri mattina il nuovo reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico universitario di Messina, diretto dalla professoressa Gabriella Di Rosa. In occasione del restyling degli ambienti, l’associazione Leo Onlus ha donato 21 porte decorate sui temi Disney per rendere l’ambiente ancora più accogliente e sereno per i piccoli degenti. Presente la famiglia Virga che ha voluto portare avanti questa “mission” nel nome di Leonardo Virga, il giovane messinese morto in un tragico incidente nel luglio del 2007, a soli due giorni dalla sua laurea in medicina.

Il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile del policlinico di Messina con le porte a tema Disney

