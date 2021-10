Oggi si è verificato un decesso per covid a Messina, si tratta di una donna di 63 anni (deceduta il 19/10). Aveva fatto solo una dose di vaccino. Questo il quadro dei ricoveri: Policlinico 29 (di cui 3 in Rianimazione); Papardo 10 (di cui 4 in Rianimazione); Barcellona 4; Irccs Piemonte 1: per un totale di 44 pazienti.

© Riproduzione riservata