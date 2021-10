Autismo, Cnr e Comune di Messina insieme per un progetto rivolto a 300 famiglie

«E' un nuovo progetto che coinvolgerà 300 famiglie che vivono con persone con lo spettro dell’autismo, che attraverso l’ausilio dei nostri ricercatori e di robot qui nel nostro centro saranno aiutati nel loro percorso assistenziale. Inoltre proveranno ad interagire in altri ambienti sociali comuni riprodotti qui in modo da imparare a reagire a nuove emozioni». A dirlo Giovanni Chioggia responsabile del Cnr Irib Messina al Centro di Mortelle a Messina alla presentazione del progetto Inter -pares voluto da Cnr di Messina, Comune e da una cordata di enti del terzo settore per protocolli terapeutici innovativi per bambini e di inclusione per adulti con lo spetto autistico.

All’evento erano presenti anche Maria Chiara Carrozza, presidente nazionale Cnr, l'assessore ai servizi sociali di Messina Alessandra Calafiore, il sindaco di Messina Cateno De Luca, e la vicesindaco Carlotta Previti. «Il progetto finanziato dal Comune che si chiama Inter-pares dedicato all’inclusione sociale . spiega Pioggia - ci consentirà di valutare, trattare e seguire diverse famiglie nell’arco di tre anni. I ragazzi faranno terapie con robot, per imparare ad interagire. Piccoli robot sociali, che sono una frontiera della ricerca e sono di ausilio alla pratica soprattutto nel disturbo delle spettro autistico con minori e adolescenti. Il robot diventa un compagno mediatore dell’interazione sociale che ci consente di migliorare il trattamento».

