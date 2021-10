Taormina, scontro tra auto all'altezza di Capo Taormina: due feriti

Scontro all'altezza del Capo Taormina, lungo la strada statale 114. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, per fortuna senza gravi conseguenze. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino, quando una utilitaria guidata da un 50enne cittadino straniero che viaggiava in direzione Catania-Messina si è scontrata con quella di un 50enne originario di Santa Teresa di Riva. Nello scontro ha avuto la peggio la Rover guidata da quest'ultimo, per il quale si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Taormina, per un trauma al torace, anche se per fortuna le condizioni della persona non destano preoccupazione. Illeso, invece, il cittadino straniero. Sul posto è intervenuta subito l'equipe medica della postazione 118 di Taormina che ha prestato i primi soccorsi al ferito e lo ha trasferito nel vicino presidio ospedaliero di contrada Sirina. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il cittadino straniero non avrebbe rispettato il senso di marcia e avrebbe, quindi, finito per invadere la corsia opposta e a quel punto si è verificato l'impatto con un'altra vettura che sopraggiungeva in zona nello stesso momento. Alla fine si sono vissuti, insomma, momenti di paura ma la vicenda non ha avuto, fortunatamente, significative conseguenze per le persone coinvolte.

