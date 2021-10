Tir in bilico in mezzo alla strada, a Messina bloccato il bivio di Zafferia

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, è finito in bilico al centro della strada nella zona di Zafferia. La posizione del mezzo ha del tutto ostruito l'arteria, impedendo, di fatto, alle auto il normale transito veicolare. Nell'area si sono create lunghe code.

L’incidente si è verificato intorno alle 14. Il conducente del tir percorreva la strada statale 114, quando, all’altezza del bivio di Zafferia, ha compiuto una manovra errata che lo ha costretto ad arrestare la marcia. È rimasto bloccato per circa mezz’ora, stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale, e all’arrivo di una pattuglia della Polizia locale il mezzo pesante aveva già ripreso il tragitto. A causa dell’incidente, nella zona, si sono formati rallentamenti e code.

