Spadafora: bancarotta “Tindari srl”, condannato l'ex sindaco Giaimis

Sentenza parzialmente ribaltata in appello per la bancarotta legata al fallimento della società “Tindari srl”, che vedeva coinvolti l’ex sindaco di Spadafora Giovanni Giaimis e la moglie Daniela Di Marco, che sono stati rispettivamente assistiti dagli avvocati Giuseppe Tortora e Nicola Verderico, e Bonni Candido. I giudici, rispetto al primo grado hanno infatti confermato la condanna a 4 anni per Giaimis, che comunque in primo grado aveva registrato assoluzioni parziali, e hanno assolto «per non aver commesso il fatto» la Di Marco, che invece in primo grado era stata condanna a 2 anni (pena sospesa).

La vicenda è legata alla società di gestione dell’area di servizio Tindari Nord sull’autostrada A20, di cui era titolare Giamis, con un contratto di subaffitto e affiliazione commerciale con Autogrill Spa, stipulato nel 1995 e poi rescisso per inadempienze dalla stessa Autogrill Spa nel 2009. Dopo circa un mese dalla rescissione secondo l’accusa Giamis costituì la “Tindari Sud srl”, di cui diventò socio e amministratore unico.

