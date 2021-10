Mistretta e Capizzi, raffica di controlli sul territorio. Accertamenti su oltre 90 persone

Nel corso del pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri della compagnia di Mistretta (ME), hanno intensificato i controlli nei comuni di Capizzi e Mistretta per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere e per garantire il rispetto della normativa anti-covid-19.

Durante l’attività di controllo a largo raggio che ha interessato il territorio di entrambi i comuni, i militari dell’Arma hanno sottoposto ad accertamenti oltre 90 persone di cui oltre 20 con precedenti di polizia e 70 autovetture, elevando delle sanzioni al codice della strada per un ammontare di circa 500€.

Inoltre a garantire la costante presenza sul territorio durante il servizio sono stati controllati alcuni esercizi pubblici per verificare il pieno rispetto della normativa anti covid-19 in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, del distanziamento interpersonale e il corretto utilizzo del green pass.

© Riproduzione riservata