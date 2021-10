Messina, condannata a un anno per stalking al suo ex

Una donna venezuelana di 53 anni è stata condannata ad un anno di reclusione con l’accusa di stalking. Vittima l’ex compagno. La pena è più severa di quanto avesse chiesto il pm, otto mesi. La sentenza è del giudice monocratico Francesco Torre che ha condannato la donna anche al risarcimento del danno da liquidare in sede civile. La parte civile è stata rappresentata dall’avvocato Antonio Arena.

Secondo l’accusa la donna, che è stata assistita dall’avvocato Danilo Millemaci,. nell’agosto 2018, dopo l’interruzione della relazione sentimentale aveva cominciato a presentarsi sotto casa e sul luogo di lavoro dell’ex, per insultarlo e minacciarlo. Inoltre, secondo l’accusa, lo seguiva nei suoi spostamenti, lo tempestava di telefonate e gli inviava messaggi telefonici contenenti minacce. L’uomo per evitare di incontrarla aveva cambiato le sue abitudini di vita e limitato gli spostamenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata