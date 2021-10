Ville comunali e aree a verde ai privati: il Comune di Messina stabilisce le linee guida

Le aree a verde e le ville comunali potranno essere affidate in gestione gratuita a soggetti privati. A stabilirlo è una delibera approvata in Giunta l’8 ottobre scorso, con la quale si stabiliscono le linee guida degli accordi che dovranno essere siglati con la società alla quale il Comune ha affidato, con contratto di servizio, tutte le aree a verde della città, la MessinaServizi. L'adozione di spazi pubblici da parte privati non è una novità, ma Palazzo Zanca osserva che «alcuni affidamenti ai privati sono stati revocati, o non rinnovati alla scadenza, per l'inosservanza, da parte degli affidatari, degli obblighi previsti in convenzione di affidamento». Ecco perché servono regole precise, che includano anche le ville, fatta eccezione per Villa Dante, che fino al 31 dicembre è stata affidata alla Messina Social City.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata