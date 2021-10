Perde il controllo dello scooter, grave 15enne a Patti

È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, il giovane di 15 anni che, ieri mattina, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo intono alle 8. Il minore, di Gioiosa Marea, in sella al suo scooter si stava recando a Patti per andare a scuola quando, giunto all'altezza della zona di Capo Calavà, sulla statale 113, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente sull'asfalto.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea e un'ambulanza del 118. Trasportato al nosocomio pattese, il quindicenne ha ricevuto le prime cure al pronto soccorso del “Barone Romeo”. I sanitari gli hanno riscontrato un forte trauma cranico ed una emorragia subaracnoidea che ha richiesto il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Messina dove il quindicenne si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell’ordine, eseguiti i rilievi, dovranno ora accertare le cause del sinistro.

