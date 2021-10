Auto sommersa dall'acqua, tragedia sfiorata a Capo d'Orlando

Grazie ai volontari del Gruppo orlandino della Protezione civile, un uomo di 35 anni, di Longi, è riuscito a sfuggire alla morsa dell’acqua e del fango che lo aveva intrappolato mentre da solo, alla guida della sua utilitaria, stava attraversando il sottopasso ferroviario della contrada Pissi, nella periferia ovest di Capo d’Orlando.

La pioggia torrenziale per tutto il pomeriggio e la sera ha infatti provocato allagamenti nelle campagne a ponente della città. A Pissi, purtroppo, il sistema di sollevamento delle acque non ha funzionato e così l’avvallamento è diventato una vasca ripiena d’acqua e fango che ha costretto la Protezione civile a presidiarlo. Pare però che l’automobilista di Longi, forse per la burrasca in corso, non ha visto i volontari che intimavano lo stop e si è avventurato sotto il ponte della ferrovia rimanendo bloccato dall’acqua. Immediati i soccorsi che lo hanno liberato insieme alla sua auto.

