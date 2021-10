Inquinamento a Messina, i tre fronti da liberare

Il passato, spesso, penalizza il presente e condiziona il futuro. Nella vita delle città è così, basta pensare soltanto a quanto inquinamento ha ammorbato tre delle porzioni di territorio più preziose della nostra città, che oggi sono, tutte e tre, contemporaneamente oggetto di piani di caratterizzazione e di una vera bonifica e riqualificazione che può partire solo dopo che si è accertata la quantità, e qualità, dei veleni e delle sostanze tossiche e nocive presenti nell’ambiente. Intanto, una precisazione di ordine generale. La caratterizzazione ambientale di un sito è «identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e bonifica del sito stesso».

