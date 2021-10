Nelle ultime 24 ore a Messina sono stati registrati due decessi al Policlinico: si tratta di un uomo di 66 anni di Messina e di una donna di 96 anni di Messina: entrambi sono deceduti ieri 12 ottobre.

Il quadro sui ricoveri

In questo momento sono 41 i pazienti ricoverati negli ospedali messinesi. 27 al Policlinico (di cui 5 in rianimazione), 8 al Papardo (di cui 3 in rianimazione), 3 a Barcellona ed altri 3 all'Irccs Piemonte.

