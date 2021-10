Messina, a disposizione 10 borse di studio in marketing digitale

Mette a disposizione 10 borse di studio la prima edizione dell’Executive Master in Digital Marketing, un master digitale promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con Camera203. Si tratta si una importante possibilità rivolta a tutti, soprattutto a giovani, ed agli imprenditori per acquisire competenze di digital marketing, una figura sempre più richiesta , tanto che dopo il master è assicurato il 100% delle possibilità di trovare lavoro. La Camera di Commercio mette a disposizione 10 borse di studio che permetteranno ad altrettante persone di frequentare gratis il master che sarà di 140 ore. L'iniziativa è stata presentata da Ivo Blandina e Paola Sabella, presidente e segretaria generale della Camera di commercio, Mauro Facondo, esperto di Digital marketing e docente universitario e da Walter D’Amario, docente in Digital marketing all’Università “G. D’Annunzio” e direttore del master “GoGoAcademy”. Presente anche Marilena Pantò, madre di Aurora De Domenico vittima di un incidente stradale nel 2019. Alla quattordicenne messinese è stata intitolata una delle borse di studio. Per inviare le domande di partecipazione c'è tempo fino al 10 novembre

