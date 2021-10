Nessun decesso e sette nuovi ricoveri in Rianimazione: è questo il bollettino messinese sul coronavirus legato alle ultime 24 ore. Trenta i ricoveri al Policlinico (5 in Rianimazione), 7 al Papardo (2 in Rianimazione), 2 a Barcellona e 3 all'Irccs Piemonte, per un totale di 42.

