Scuola di Liberalismo, al via a Messina l’edizione 2021

Torna anche per il 2021, con la sua undicesima edizione, la Scuola di Liberalismo di Messina, promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi ed organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e con la Fondazione Bonino-Pulejo. Il corso, dedicato alla memoria del prof. Girolamo Cotroneo, si prefigge l’obiettivo di trattare ed approfondire le figure e le forme del pensiero liberale e si articolerà in 17 lezioni erogate in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom, con la partecipazione di docenti dell’Università di Messina e di personalità di rilievo nazionale ed internazionale. Gli incontri si svolgeranno, di norma, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19, ed è previsto il riconoscimento agli studenti dell’Università di Messina di 0,25 cfu per la partecipazione ad ogni singola lezione. La prima lezione si terrà giovedì 14 ottobre alle ore 17.

